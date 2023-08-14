الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يداعب جمهوره بصور له من المطار

أحمد حلمي، فيتو
أحمد حلمي، فيتو

شارك الفنان  أحمد حلمي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق على الصورة قائلا: " سفر ولا وصول".

وظهر من داخل المطار بالوك أبيض في أبيض، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره خلال التعليقات.

مسرحية ميمو لأحمد حلمي 

افتتح مساء مؤخرا الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، واستمر عرضها لمدة يومين، ويأتي ذلك ضمن فعاليات "جولة المملكة"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه في مدينة الرياض وجدة وأبها، ويعد هذا العمل الوحيد الذي تم عرضه طوال تلك المدة، واشاد به النقاد والإعلام السعودي.

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وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفًا تمامًا لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه. 


الجدير بالذكر أن مسرحية "ميمو" سبق وتم عرضها خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، واشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها مؤخرا في جدة، وأبها محققة نفس النجاح. 


مسرحية "ميمو" يشارك في بطولتها بجانب أحمد حلمي عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

 

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أحمد حلمي ميمو مسرحية ميمو

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