النيابة تستمع لأقوال ضحيتين في مذبحة كفر غطاطي

مذبحة كفر غطاطي، تستمع نيابة الجيزة لأقوال ضحيتين من ضحايا حادث كفر غطاطي في منطقة الهرم، والذي شهدت حادث مأساوي بإقدام زوج على قتل زوجته وشرع في قتل بناته الأربع الآخرين.

الحالة الصحية للبنات ضحايا حادث كفر غطاطي

وأوضح رمضان أن بنتين من الضحايا بدأت حالتهم تستقر إلى حد ما، ولكنهم ما زالوا في العناية المركزة، والبنتين الآخرين حالتهم غير مستقرة ولم يفيقوا حتي الآن.

وقال "حسن" في تصريح خاص لـ"فيتو": كان كل شوية يضربها ويطردها، وكذا مرة غضبت في بيت أبويا، ولكنها رفضت الطلاق أو رفع دعوى خلع لتربية بناتها، وهو شخص مفتعل للمشاكل وكان يرفض خلفة البنات عاوز ولد، ورانيا كانت رافضة الانفصال علشان خاطر بناتها، وكان كل هدفها تنجب الولد اللي نفسه فيه.

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واستكمل: المتهم تزوج مرتين، وكان بيجيب زوجته الثانية تقعد معها، مضيفا: قبل يوم الجريمة بأيام اختلف معها لأنه رافض أن يجهز البنت الكبرى، وخاصة أنها مخطوبة واقترب موعد زفافها، قائلا: "من يوم ما اتجوزت مشفتش يوم حلو".

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بحبس المتهم ١٥ يوم على ذمة التحقيق معه فيما نسب إليه قتل زوجته وابنته عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم.





وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.



كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفيين، وأمرت بتشريح الجثث وإعداد تقرير الصفة التشريحية لهما بيانا لسبب وكيفية وفاتهما.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية الطفلات المصابات تمهيدا لسؤالهن.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.



هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

