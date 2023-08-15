خطة الزمالك للخروج من النفق المظلم.. تسديد الغرامات وراتب أوسوريو بداية الإصلاح

أزمات لا حصر لها ضربت نادي الزمالك خلال الفترة الماضية واستمرت حتى بعد أن أعلن مرتضى منصور -الصادر بعزله من رئاسة نادي الزمالك حكم قضائي من المحكمة الإدارية- ابتعاده عن المشهد بشكل رسمي على حد تعبيره.

حل أزمات النادي

إعلان مرتضى منصور الرحيل عن منصبه في القلعة البيضاء تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكنه يحاول حتى بعد كل إعلان حل الأزمات التي تضرب نادي الزمالك.

ووفقا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك، فإن مرتضى منصور سيترشح مجددا على منصب رئيس النادي يوم 31 أكتوبر المقبل.

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ويدير نادي الزمالك في الفترة الحالية أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور فيما بينهم، حتى تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة.

وكما يحدث في كل الأزمات التي تضرب نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، فإن المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك والمدير الفني خوان كارلوس أوسوريو تعد صداعا في رأس الإدارة.

حيث إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو له مستحقات 3 أشهر ماضية ومن الممكن أن يتسبب ذلك في أزمة برحيل الكولومبي رغم أنه أقنع مسئولي الأبيض بإمكانياته الفنية والتكتيكية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن أوسوريو رغم أنه لم يتسلم راتبه في آخر ثلاثة أشهر ورغم ذلك فإنه يسعى لاستمرار رحلته مع الزمالك في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أوسوريو يريد النجاح مع الزمالك وتحقيق بطولات مع الفريق الأبيض، وذلك بالإضافة لرغبته في أن يكون الزمالك بوابته لتسويق نفسه في الدوريات العربية.

الأزمة الأخرى التي يجب أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بحلها خلال أيام، هي أزمة وقف القيد التي قد تكلف الزمالك في حال عدم إنهائها الدخول في موسم صفري مرة أخرى.

أزمة شيكابالا

ويعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار.

كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

إنذار من الفيفا

كما أن هناك أزمة جديدة ضربت نادي الزمالك خلال الأيام الماضية بعد ما تلقى أكثر من إنذار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتخلف القلعة البيضاء عن دفع حق رعاية إبراهيما نداي لصالح وادي دجلة ناديه الأسبق.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن مسئولي الأبيض قاموا في السابق بدفع قسط لصالح وادي دجلة، ويتبقى مبلغ 7 آلاف دولار كان يجب دفعها في يوليو الماضي.

الأزمات الماضية بدورها أثرت بشكل كبير على الميركاتو الصيفي الجاري لنادي الزمالك، حيث إن مسئولي القلعة البيضاء كانوا يجهزون لميركاتو ضخم بعد الخروج بموسم صفري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة كانت جهزت أسماء الراحلين وبدأت في التفاوض مع صفقات من العيار الثقيل إلا أن كل هذه الأمور لم تكتمل بسبب بحث الإدارة عن تسديد الغرامات المتأخرة أولا ثم إعادة النظر في قصة الصفقات الجديدة.

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