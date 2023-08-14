الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البنتاجون: اكتشاف وتعقب 4 مقاتلات روسية قرب ألاسكا

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء اليوم الإثنين، اكتشاف وتعقب 4 مقاتلات روسية قرب ألاسكا.


وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الطائرات الروسية لم تخرق المجال الجوي.

 

احتكاك مباشر بين طائرات روسية وأمريكية في سماء سوريا

والشهر الماضي، تحرشت مقاتلات تابعة للقوات الأمريكية، بمقاتلات أخرى تابعة للقوات الروسية في سماء سوريا، مما شكل تهديد كبير قد يؤدي إلى نشوب مواجهة مباشرة على أراضي الدولة العربية. 

وفي هذا السياق كشف مركز المصالحة الروسي في سوريا، في البيان الصادر عنه، عن تسجيل تأثير لحق بطائرة لـسلاح الجو الروسي مصدره أنظمة توجيه مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، خلال رحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية السورية.

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وأضاف المركز في بيان الصادر، أن الرحلة التي قام بها المقاتلات الروسية كانت ضمن جدول يتم تنفيذها على طول الحدود الجنوبية السورية.

وأوضح المركز الروسي في بيانه، أنه تم تسجيل 12 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في يوم واحد، وجميعها انتهاكات تتعلق برحلات الطائرات بدون طيار، التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، وفي وقت سابق من شهر يوليو الماضي ايضا، وقع احتكاك بين مقاتلات روسية وطائرة استطلاع أمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المقاتلات الروسية حلقت بالقرب من طائرة الاستطلاع الأمريكية، خلال تحليقها في الأجواء السورية. وهو الأمر الذي أثار استياء الولايات المتحدة الأمريكية.

 

تحليق طائرة روسية بالقرب من طائرة أمريكية في سماء سوريا

ووصفت  الولايات المتحدة الأمريكية تحليق الطائرة الروسية بالقرب من طائرة الاستطلاع بأنه فعل غير أمن من الممكن أن يعرض حياة الطاقم للخطر.

واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحليق الطائرة الروسية من طراز " سو 35 " بجانب الطائرة الأمريكية ومخالف للقواعد والبروتوكولات المعمول بها خاصة أن واشنطن تقود عمليات ضد تنظيم داعش في البلاد في إطار تحالف دولي.

وفي هذا السياق قال الجيش الأمريكي إن الطائرة اضطرت لعبور مسار جوي مليء بالاضطرابات جراء تحليق المقاتلة الروسية على مقربة منها "ما قلّص قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بشكل آمن وعرّض حياة أفراده للخطر.

 

 

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