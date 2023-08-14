أقوال شهود العيان في حادث قتل طفلة على يد عمها بأكتوبر

استمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث قتل طفلة على يد عمها في أكتوبر، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وقالت أحد شهود العيان في التحقيقات إن عم الطفلة وزوجته كانا يعاملان الطفلة معاملة سيئة، وكنا نسمع استغاثات الطفلة دائما من ضربهما وتعذيبهما لها، وكانا يبرران ذلك بحجة تأديبها لها بسبب تبولها على نفسها.

وأضافت أن العم وزوجته كانا يحصلان علي أموال التبرعات لأنفسهما من الجمعيات الخيرية، التي كانت تخرج من تلك الجمعيات لأبناء شقيقه بسبب أنهم أيتام.

اعترافات المتهم بقتل نجلة شقيقه في أكتوبر

وأدلى المتهم بقتل ابنة شقيقه البالغة من العمر ٣ سنوات في منطقة أكتوبر بالجيزة باعترافات تفصيلية في التحقيقات.

واعترف المتهم بأنه تعدى على المتوفاة بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان، مشيرا إلى أنه "تولى تربية الطفلة وشقيقها عقب وفاة والدهم، وأخذهم إلى مسكنه للعيش مع أسرته".

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وأكد المتهم أنه كان لا يقصد قتلها بل كان يتعدى عليها بالضرب المبرح بسبب خوفه عليها هي وشقيقها، ولكنها كانت لا تسمع كلامه وتخرج دون علمه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يتعدى على الضحية، ويعذبها بهدف تأديبها مبررًا ذلك بخروجها من المنزل دون استئذان.

وأمرت نيابة الجيزة بتجديد حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها طفلة 3 سنوات فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة عم الطفلة مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.