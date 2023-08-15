الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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سياسة

قانون التجارة، شروط صحة عقد نقل التكنولوجيا وفقا للقانون

الأعمال التجارية،
الأعمال التجارية، فيتو

قانون التجارة، وضع قانون التجارة عددًا من الشروط لصحة عقد نقل التكنولوجيا وإلا كان العقد باطلًا.

وتنص المادة (٧٤) على أنه يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبًا وإلا كان باطلًا.

ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا.

ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبًا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءًا منه.

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حالات يعد العمل فيها تجاريًّا

قانون التجارة، وحددت المادة (4) من قانون التجارة الأعمال التجارية والحالات التي يعد فيها العمل تجاريًّا وفقًا للقانون:

 

(أ) شراء المنقولات أيًّا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.

 

(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.

 

(ج) تأسيس الشركات التجارية.

 

والمادة (٥) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

 

(أ) توريد البضائع والخدمات.

 

(ب) الصناعة.

 

(ج) النقل البري والنقل في المياه الداخلية.

 

(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.

 

(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.

 

(و) عمليات البنوك والصرافة.

 

(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.

قانون التجارة الجديد 

 

(ح) أعمال الدور والمكاتب التي تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.

 

(ط) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.


(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها

 

(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.

 

(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.

 

قانون التجارة الجديد

(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.

 

(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.

 

(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.

 

(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.

 

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