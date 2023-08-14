الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ورش لتعليم الرسم للأطفال مجانا بمكتبة البحر الأعظم

ورش الرسم بمكتبة
ورش الرسم بمكتبة البحر الأعظم، فيتو

أعلنت مكتبة البحر الأعظم الثقافية عن إقامة ورشة تعليم فن الرسم للاطفال فوق 6 سنوات، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للثقافة السينمائية.

وتقدم مكتبة البحر الأعظم ورشة تعليم فن الرسم للأطفال مجانا وبدون أى اشتراكات، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 29 أغسطس الجاري، فى تمام الساعة الخامسة مساء. 

 

برنامج أنشطة مكتبة البحر الأعظم في أغسطس 

ومن ناحية أخرى تنظم مكتبة البحر الأعظم مجموعة من الفعاليات الثقافية منها محاضرة عن أهمية التراث المصرى، ورشة حكى شعبي، محاضرة عن الاحتفاء بالعناصر المسجلة على قوائم التراث العالمي، ورشة عمل عن دور المرأة فى القيم الإنسانية والمساواة بين البشر في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني.  

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مكتبة البحر الأعظم 

وتتبع مكتبة البحر الأعظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتكون يتكون من 3 طوابق، يضم الطابق الأول بهو المدخل بارتفاع دورين، كاونتر الاستقبال، جاليرى معروضات فنية، مكتبة عامة، دورات مياه، أوفيس، كاونتر الأمن، غرفة كنترول الكاميرات، بوابة إلكترونية، سينما صيفى، كشك موسيقى خشبى، ويضم الطابق الثاني قاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة طفل وغرفة المدير ودورات مياه وأوفيس ومخزن.

أما الطابق الثالث يضم مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة ودورات مياه وأوفيس وغرفة طلمبات وخزان مياه منظومة الحريق، غرف خدمات بجوار الخزانات، مخزن مستلزمات الحديقة، دورات مياه خارجية لخدمة الحديقة، 3 برجولات خشبية مفتوحة الأجناب.

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مكتبة البحر الأعظم الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة ورشة الرسم ورش الرسم للاطفال

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