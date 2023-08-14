الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

نسبة نجاح طلاب الإعدادية في الدور الثاني بالإسكندرية 97.2%

محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، فيتو

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة ) الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٧.٢  ٪ عن الدورين الأول والثاني.

كما قام محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٨ ٪. وكذا اعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪.

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ  ١٠٢٨١٧ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالدور الأول ٨٣٩٣٩ طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين بالدور الثاني ١٣٣٤٧ طالبا وطالبة.

كما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسى 2023 / 2024 بنوعياته (زراعي، صناعي، تجاري وفندقي، مزدوج ) نظام الثلاث سنوات، وذلك بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأشار الدكتور  عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg 

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