الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء أسرة طفل لقى مصرعه غرقا في أطفيح

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة طفل لقى طفل مصرعه غرقا بترعة الكداية في منطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي، لاكتشاف مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

غرق طفل في ترعة بأطفيح

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة الكداية بدائرة مركز شرطة أطفيح وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" لمكان الواقعة.

البحث عن طفل غرقا بترعة أطفيح

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق طفل بترعة الكداية للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة وتم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق شاب في نهر النيل البدرشين

ولقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وتكثف قوات الإنقاذ النهري  جهودها لانتشال جثته.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بنهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة. 

البحث عن شاب غرقا بنهر النيل

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق شاب بنهر النيل بالبدرشين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام شاب بالسباحة هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو لقيا مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، ويكثف القوات الإنقاذ من جهودهم لانتشال الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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