الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس الجامعة اليابانية: إجراء اختبارات القبول لـ1200 من طلاب الثانوية العامة

الجامعة اليابانية،فيتو
الجامعة اليابانية،فيتو

صرح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  بأن اليوم  شهد اجراء اختبارات  القبول لـ  ١٢٠٠ من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها  للقبول بكليات الجامعة بالعام الجامعى الجديد  وذلك بمقر الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة، بالإسكندرية.

وأوضح رئيس الجامعة  أن الجامعة تقدم برامج كلية الهندسة وبرنامج العمارة المستدامة وبرامج كلية الحاسبات ونظم المعلومات وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج كلية الفنون والتصميم. 

وأكد أن نجاح الطالب فى اختبارات القبول بالجامعة شرط لالتحاقه  بالجامعة  موضحا أن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس المستوى العلمي للطالب ومهاراته والجدارات، حيث تتضمن اختبارات في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

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وأوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم أن اليوم تم اجراء  اختبارات  القبول بالجامعة  للمجموعة الثانية من  الطلاب  الحاصلين على شهادة الثانوية العامة   والحاصلين على  الدبلومة الأمريكية والإنجليزية. 

واضاف انه بعد اجتياز الطلاب اختبارات القبول يتم  تحويلهم إلى المرحلة الثانية التي تتضمن مقابلة شخصية مع مجموعة من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في القسم الذي يرغبون في التخصص به مشيرا الى هذه المقابلات يتم  خلالها  تقييم قدرات الطلاب واهتماماتهم وملائمتهم للبرنامج الأكاديمي المطلوب. 

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