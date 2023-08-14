الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

التقرير الطبي يكشف تفاصيل مصرع مواطن في البدرشين

مصرع شاب غرقا، فيتو
مصرع شاب غرقا، فيتو

كشف التقرير الطبي الخاص لشاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

غرق شاب في نهر النيل البدرشين

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بنهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة. 

Advertisements

البحث عن شاب غرقا بنهر النيل

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق شاب بنهر النيل بالبدرشين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام شاب بالسباحة هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو لقيا مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، ويكثف القوات الإنقاذ من جهودهم لانتشال الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البدرشين غرق شاب في نهر النيل البدرشين الجيزة منطقة البدرشين غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة

مواد متعلقة

مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالبدرشين

الطب الشرعي يكشف ملابسات العثور على جثة شخص بأطفيح

التحفظ على كاميرات المراقبة بعد اكتشاف جثة مصابة بطلق ناري قرب نفق أطفيح

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

تنسيق المرحلة الثانية 2023، القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائمة مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البطاطس وطرح 4 أنواع زيتون بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية