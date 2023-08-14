التقرير الطبي يكشف تفاصيل مصرع مواطن في البدرشين

كشف التقرير الطبي الخاص لشاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

غرق شاب في نهر النيل البدرشين

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بنهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

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البحث عن شاب غرقا بنهر النيل

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق شاب بنهر النيل بالبدرشين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام شاب بالسباحة هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو لقيا مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، ويكثف القوات الإنقاذ من جهودهم لانتشال الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.