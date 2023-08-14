الإثنين 14 أغسطس 2023
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سياسة

محمد يحيى: 10%؜ خصم على مصروفات أكاديمية أخبار اليوم لأبناء الصحفيين

محمد يحيى يوسف وكيل
محمد يحيى يوسف وكيل نقابة الصحفيين، فيتو

أعلن محمد يحيى يوسف، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أنه بناءً على طلب عدد من الزملاء بتخفيضات على مصروفات الجامعات، تم الاتفاق مع الكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ورئيس أكاديمية أخبار اليوم، على  خصم قيمته ١٠٪؜  على المصروفات لأبناء الصحفيين وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ أغسطس، لراغبي الالتحاق بالأكاديمية في كافة التخصصات وذلك بموجب كارنيه النقابة.

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أقسام أكاديمية أخبار اليوم 

وعن أقسام الأكاديمية والمصروفات للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فهي:-

شروط الالتحاق بأقسام الهندسة 

*أقسام  الهندسة وهم:" ميكانيكا الإنتاج وتكنولوجيا الطباعة- الإلكترونيات والاتصالات الكهربية- حسابات ونظم". ويقبل هذا القسم الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أو ما يعادلها بمصروفات قيمتها ٢٦ ألفًا ١٧٤ جنيه، بالإضافة إلى ألف و٥٠٠ جنيه تأمين.

*قسم الصحافة، وبلغت المصروفات للفرقة الأولى هذا العام ٢٠ ألفًا و٧٧٦ جنيه بالإضافة إلى ألف جنيه تأمين.

*قسم علوم الإدارة باللغة الإنجليزية: ويضم شعبتي المحاسبة وإدارة الأعمال، يشترط إلا تقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن ٣٧.٥، وبلغت المصروفات للفرقة الأولى هذا العام ١٥ ألف ٦٣٩ جنيه، بالإضافة إلى ألف جنيه تأمين.

مصروفات علوم الإدارة 

*قسم علوم الإدارة باللغة العربية: ويضم شعبتي المحاسبة وإدارة الأعمال، وبلغت المصروفات للفرقة الأولى هذا العام ١٥ ألف ١٩٩ جنيه، بالإضافة إلى ألف جنيه تأمين.

*قسم علوم الحاسب الآلي: ويضم شعبتي علوم الحاسب ونظم المعلومات، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة  العلمي بقسميها، أو ما يعادلها، وبلغت المصروفات للفرقة الأولى هذا العام ١٧ ألف ٥٨٩ جنيه، بالإضافة ألف و٥٠٠ جنيه تأمين.

 

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