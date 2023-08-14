المركز الثقافي الكوري يعلن بدء التقديم لورش الكيبوب

أعلن المركز الثقافي الكوري في مصر عن فتح باب التقديم فى أكاديمية الكيبوب لعام 2023 بدء من اليوم 14 أغسطس ولمدة أربعة أيام متتالية.

وينظم المركز الثقافي الكوري محاضرات تدريب أكاديمية الكيبوت، فى قاعة ماجدة صالح بأكاديمية الفنون، ويترأس ورشة التدريب المدرب جاي كيم، وبعض المدربين المصريين (ملك - ميسون - إينا) وذلك خلال الفترة من الأحد 3 سبتمبر وحتى الأربعاء 13 سبتمبر المقبل.

وتختتم ورشة الكيبوب فى حفل يقيمه المركز الثقافي الكورى، فى المتحف القومي للحضارة يوم 14 سبتمبر المقبل.

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ما هو الكيبوب؟

الكيبوب أو البوب الكورى هو نوع من موسيقى البوب التي نشأت في كوريا الجنوبية التي تتميز بمجموعة واسعة من العناصر السمعية والبصرية،و يتألف من جميع أنواع ’الموسيقى الشعبية’ داخل كوريا الجنوبية.

ويستخدم المصطلح في الكثير من الأحيان لوصف شكل حديث من الموسيقى وبوب كوريا الجنوبية تغطي مجموعة من الأساليب والأنواع المدرجة من الغرب مثل موسيقى البوب الغربية، موسيقى الروك، موسيقى الجاز، الهيب هوب، R&B ,الريجي، الإلكترونيا، تكنو، الهذيان، الشعبية والبلد والكلاسيكية على رأس جذورها الموسيقية الكورية التقليدية.

تاريخ الكيبوب

دخل الكي بوب السوق اليابانية في مطلع القرن الـ21 وسرعان ما نمت لتصبح ثقافة فرعية بين المراهقين والشباب في شرق وجنوب شرق آسيا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وينتشر هذا الفن انتشار عالمي حالي والمعروف باسم الموجة الكورية في أمريكا اللاتينية، الهند، شمال إفريقيا، في الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى في العالم الغربي.

ومن أشهر الفرق التي حصدت إنجازات كبيرة مع أول ظهور لها هي إكسو (فرقة) التي شهدت نجاحات جبارة مع البوم إكس أو إكس أو (ألبوم) لتحقق مليون نسخة مباعة منه وتدخل قائمة أكثر الألبومات مبيعا في كوريا.

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