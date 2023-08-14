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محافظات

محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول في رياض الأطفال لـ3 سنوات ونصف

محافظ كفر الشيخ،فيتو
محافظ كفر الشيخ،فيتو

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موافقته على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال "المستوى الأول"، بالمدارس الرسمية والخاصة " عربي"، إلى 3 سنوات ونصف، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " عربي"، في الفترة من  15 من أغسطس، حتى 15 سبتمبر المقبل، يدويا بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه كان قد تم فتح التقديم بمحافظة كفر الشيخ لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " عربي"، على موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من الأول من يونيو 2023م، وحتى الأول من يوليو 2023م، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات، ووافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعادة فتح باب التقديم يدويا، والنزول بسن القبول من 4 سنوات، لـ 3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المدارس الرسمية محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم

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