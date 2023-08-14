أودي تحصل على 5 نجوم في اختبارات السلامة (فيديو)

استطاعت سيارات أودي Q8 التغلب على أزمة سوق السيارات ونقص الرقائق الإلكترونية من خلال الحصول علي تصنيف الخمس نجوم للسلامة في اختبارات التصادم مما جعل سيارات اودى اكثر تنافسا في الأسواق المصرية.

وحصلت أودي Q8 على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم للحماية من الصدمات الجانبية وتصنيفًا شاملًا من فئة الخمس نجوم للسلامة، كما حصلت على تصنيف خمس نجوم للتأثير الأمامي وأربع نجوم لسلامة الانقلاب، بالإضافة إلى هذه الفئات، واقترحت NHTSA مؤخرًا اختبارات سلامة المشاة الأكثر صرامة، بما في ذلك معايير الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة.

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ووفقا لما نشرته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة NHTSA التي أجرت اختبارات التصادم لتقييم سلامة المركبات في حالة حدوث تصادم، ويتم إجراء اختبارات التصادم على كل مركبة تُباع في الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، وبناءً على أدائها في اختبارات التصادم، يتم منح السيارات نجومًا لأدائها، ويشير تصنيف الخمس نجوم، مثل التصنيف الذي حصلت عليه أودي Q8، إلى أعلى درجة ممكنة.

أودي Q8 تصنيف الخمس نجوم للسلامة في اختبارات التصادم

وتستعد NHTSA لاختبار التصادم في Q8، سيارة أودي الإس يو في الفاخرة ثنائية الصفوف على أساس Q7 لسبعة ركاب، وتضع إدارة NHTSA شريطًا باللونين الأسود والأصفر على طول السقف والأبواب لقياس تأثير التصادم على مقصورة الركاب، ويستخدم دمى بأحجام مختلفة في قمصان ذات ألوان زاهية ودهانات لتقييم شدة التأثير واحتمالية الإصابة.

ويتضمن اختبار الاصطدام الجانبي تحطم حاجز مباشرة في جانب السيارة في منتصفها، يستخدم هذا الحاجز لمحاكاة الاصطدام مع مركبة أخرى، حيث يضرب الحاجز جانب السائق من أودي بسرعة 62 كلم في الساعة، ويرفع العجلات الجانبية اليسرى عن الأرض، تنتفخ الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية عندما يتم دفع الأبواب إلى الداخل بفعل قوة الاصطدام، في الداخل، تتأرجح الدمى، وتضغط أولًا على الوسائد الهوائية قبل أن ترتد إلى اليمين.

وتعرضت سيارة أودي Q8 لأضرار متوسطة، تحمل العمود B العبء الأكبر من التأثير، والأبواب مشوهة بشكل ملحوظ، ومع ذلك، تبدو سيارات الدفع الرباعي قابلة للقيادة، تبدو العجلات مستقيمة، ويبدو الزجاج الأمامي غير تالف، خرجت النوافذ الجانبية من إطاراتها لكنها لم تنكسر، في الداخل، في حين أن ألواح الأبواب مشوهة، فإن الوسائد الهوائية تصرفت الكثير من القوة بعيدًا عن الدمى.

من جانبها، تشتهر السويد بأعلى مستويات السلامة في سياراتها وتحديدًا سيارات فولفو، وربما يكون السبب وراء تمتع السيارات السويدية بأداء أمان ممتاز هو اختبارات التصادم الشديدة التي تشرف عليها منظمات مثل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).

والتقط Frame على YouTube اختبارات التصادم المختلفة التي أجريت في السويد، والسيارة الاختبارية اليوم هي فولفو XC90، سيارة كروس أوفر فاخرة متوسطة الحجم تم تجميعها في مصنع تورسلاندا، وأظهر الفيديو كيف تم إجراء كل اختبار لضمان الجودة والكفاءة العالية لنظام الأمان قبل إرسال السيارات إلى السوق.

وعلى الرغم من أن اختبار الاصطدام الأمامي لم يكن شديدًا مثل السقوط من ارتفاع حوالي 100 قدم، إلا أنه محاكاة تصادمًا مباشرًا مع سيارة أخرى، ومثل معظم السيارات الحديثة، تم تصميم XC90 لامتصاص قوة الاصطدام وحماية الركاب، كما أدى اختبار التصادم أيضًا إلى تدمير جانبية الكروس الفاخر، حيث يشير الطلاء الجديد على الدمى إلى نقاط التلامس مع الوسائد الهوائية.

وبعد ذلك، تم نقل XC90 إلى الخارج لإجراء اختبار تصادم انقلاب، حيث أصبحت الوسائد الهوائية الجذعية والستارة القابلة للنفخ قيد الاختبار، وأظهر هذا الاختبار أيضًا كيف يمكن للسقف أن يتحمل قوة الانقلاب، وإحدى خصائص السلامة التنافسية هي أنظمة السلامة الذكية، بما في ذلك تجنب الاصطدام، وتخفيف الجريان السطحي على الطرق، ونظام معلومات النقطة العمياء، علاوة على ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام فهم السائق، مما يساعد على ضمان اهتمام السائقين على الطريق.

وتستمر طرازات EX الجديدة في ابتكار السلامة على الطرق للعلامة التجارية، مع تحقيق EX30 القادمة نجاحًا بشكل كبير فيما يتعلق بالسلامة، وبصرف النظر عن لقمات الأمان المعتادة، ستأتي الكروس أوفر الكهربائية بالكامل مع تنبيهات صوتية ومرئية بفتح الباب لتجنب الاصطدام براكبي الدراجات أو السيارات الأخرى التي تقترب.