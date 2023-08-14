جدارية لوجوه مبتسمة تزين كورنيش النيل في أسوان (صور)

لاضفاء لمسة جمالية بشارع كورنيش النيل فى مدينة أسوان، رسم الفنانان على عبد الفتاح ومها جميل جدارية تضم وجوها أسوانية مبتسمة، تم اختيارهم من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأعمار مختلفة.

وقالت مها جميل إن الجدارية تضم وجوه 10 أشخاص، وتم اختيارها من خلال منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لترشيح أشخاص بأعمار مختلفة،لرسمهم على الجدارية،يكونوا جد وجدة وأب وأم،و4 شباب وطفلين من محافظة أسوان ،مع التقاط صور فوتوغرافية لكل مرشح.

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وأضاف على عبد الفتاح إن تم الانتهاء من الجدارية خلال ٧أيام عمل متواصل،حيث كان يعملان يوميا من الساعة الثامنه مساءا حتى الرابعة صباحا،مشيرا الى ان الجدارية تعبر عن الأمل والانتماء ورسم وجوه من الطبيعة المحيطة بهدف إبراز الهوية الأسوانية بصورة تعبر عن السعادة من خلال الوجوه المبتسمه.

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد الأعمال التى يقوم بها كل من الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، والتى تتمثل فى تنفيذ جدارية على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان التجريبية بشارع كورنيش النيل القديم، وتهدف وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية.

و قاما بتنفيذها فى أسبوع من خلال رسم وجوه لـ 10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة، وخلال تفقده لمكونات الجدارية برفقة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وأشاد اللواء أشرف عطية بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وإبتكارهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة، تواكبًا مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ختام " أسبوع الصعيد " ديسمبر 2021.

وكلف رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الإستمرارية، ولتحقيق التأمين الكامل لها، مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية، فضلًا عن القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية، ولاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لإلتقاط الصور التذكارية بها، على أن يتوازى مع ذلك إختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها.

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