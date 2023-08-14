عصام كاريكا: محمد رمضان بيحب الشو وبيستفز الناس (فيديو)

تحدث الفنان عصام كاريكا عن تعاونه مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في فوازير مدرسة عمو فؤاد، التي كانت تعرض في تسعينيات القرن الماضي.

فؤاد المهندس

وأعرب الفنان عصام كاريكا، عن سعادته البالغة بتعاونه مع الراحل فؤاد المهندس في بداية مشواره الموسيقي، وذلك خلال لقاء تليفزيوني قال: الواحد لما يتحط في تاريخه أنه اشتغل مع الفنان فؤاد المهندس، وأنه غنى من ألحاني فدي حاجة كبيرة وشرف ليا.

وكشف عصام كاريكا، كواليس تعاونه مع الفنان فؤاد المهندس، موضحًا: الأستاذ فؤاد كان بيعمل فوازير اسمها عمو فؤاد وكانت مشهورة أوي في تسعينات القرن الماضي، وقدمها 12 سنة ورا بعض. وكلموني قالولي عايزينك تعمل مزيكا لفوازير فؤاد المهندس.

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وأضاف عصام كاريكا: الأستاذ فؤاد كان عمره 82 سنة وقتها، واللي جه في بالي وقتها أنا أزاي أخلي حد عنده 82 سنة يغني والناس تتقبله، والحمدلله عملتله الأغاني ونجحت.

وعن لقاءه بالراحل فؤاد المهندس، أوضح: لما جالي الاستوديو عشان نسجل ونعمل الأغاني كان تعبان جدًا وبيسندوه، ربنا يرحمه كان ومازال أسطورة فنية كبيرة.

100 أغنية

كما أعرب المطرب والملحن عصام كاريكا، عن سعادته بكونه صانعا لنجوم الوسط الفني، وذلك بعدما قدم أكثر من 100 ممثل بثوب غنائي وشارك في نجاحهم، أبرزهم الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد.

وقال عصام كاريكا إنه شارك في صناعة العديد من النجوم، فضلًا عن إنشائه العديد من الأغاني لـ ما يقترب من 100 ممثل، و100 مطرب.

وأضاف عصام كاريكا، أنه استطاع تدريب العديد من نجوم الوسط الفني على الغناء، حتى أصبحوا قادرين على تقديم أغاني استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة عالية منذ طرحها حتى وقتًا هذا، متابعًا: فنانين كتير زي حمادة هلال ومحمد محيي وأحمد سعد وحكيم بداياتهم كانت معايا والأغاني بتاعتي كانت بتساعد في نجاح الفنان أو الممثل وكمان ساهمت في نجاح كبير لـ أفلام زي اللمبي ويانا يا خالتي.

كما تحدث عصام كاريكا عن أغنية وحياة أميرة، والتي غناها الفنان محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي، موضحًا، أن الأخير طلب غناء هذه الأغنية ووضعها في فيلمه، ولفت إلى أنه سجل الأغنية بالفعل لنفسه ولكنه تنازل عنها من أجل محمد هنيدي.

قائلًا: في فنانين كتير اخدوا مني أغاني كنت هغنيها، زي أغنية وحياة أميرة اللي غناها محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي، جالي وقالي الأغنية دي عاجباني أوي وأنا هخدها في الفيلم الجديد، قولتله خلاص أنا هنزلها قالي أنا عايزها، فتنازلتله عنها بكل حب.

واستكمل حديثه قائلًا: وكان فيه أغنية كمان اللي غناها محمد سعد في فيلم بوحة "أغنية أول ما عرفت انك عايزني"، الأغنية دي محمد سعد قالي أنا هاخدها وحققت نجاحا كبيرا أوي، وكورال روح الشرق أعاد إحياء الأغنية مرة تانية.

وأكد عصام كاريكا، في حواره مع برنامج زوم ونص، المذاع عبر شاشة قناة هي والتي تقدمه الإعلامية نورهان عبد الفتاح، أن الأغاني التي قدمها للفنانين في بداية مشوارهم الفني، ساهمت بشكل كبير في نجوميتهم، وأشار إلى أن أغنية " حب أيه " لـ محمد سعد والتي طرحت في فيلم اللمبي، كانت سبب أساسي لنجاح الفيلم.

وأشار عصام كاريكا إلى أنه قدم أغنية للهضبة عمرو دياب منذ 20 عامًا، ومازالت موجودة حتى الأن ويستخدمها الأخير في حفلاته، فضلًا عن البداية الغنائية لـ محمد محيي، حكيم.

رأي كاريكا فى محمد رمضان

و كشف كاريكا، رأيه في تصرفات الفنان محمد رمضان، وعن ظهوره في الحفلات بدون ملابس وإن الفنان محمد رمضان لا يراعي شعور جمهوره، متابعًا: محمد رمضان بتاع شو أوي وبيستفز الناس وفيه غلابة كتير بتشوفه، شارك جمهورك وقول أنك كسبت فلوس وأحمد ربنا، إنما متطلعش تحط الفلوس جنبك كدة، ورقة منهم تعيش أسرة شهر.

وبشأن ظهوره بدون ملابس في حفلاته، علق عصام كاريكا: الناس كلها بتنتقده أنه بيطلع عريان على المسرح، الناس عارفة أن جسمك رياضي ومية مية، بس في أخواتنا البنات بتتفرج عليك، أنت أغانيك مكسرة الدنيا، نصيحة مني لم الناس حواليك، الناس بتحبك واتلمت حواليك في رمضان في مسلسل جعفر العمدة.

https://youtu.be/D0fwXVoGnpk