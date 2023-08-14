الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية لـ530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة (صور)

قوافل سكانية بقري
قوافل سكانية بقري محافظة البحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وإيتاي البارود قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تقديم خدمات طبية لـ530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية لـ530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية لـ530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية لـ530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو

وكانت الأولى بقرية سالم التابعة لقرية الوفائية  بالدلنجات تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 225 حالة بمختلف التخصصات (80 من الأطفال و60 باطنة و20 أمراض النساء - 10 أسنان)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 25 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

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كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

تقديم خدمات طبية ل530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية ل530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية ل530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية ل530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية ل530 مواطنا خلال قوافل سكانية بالبحيرة، فيتو

كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة داخل القرية، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية كفر عسكر شنديد التابعة لوحدة قرية ارمانيا بإيتاى البارود تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 310 حالة مابين ( تنظيم أسرة  - قياس سكر وضغط - باطنة -  أطفال - تحاليل - أسنان) وكذا تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 أغنام ورش 100 رأس ماشية بالإضافة الي توزيع 100 إسطوانة غاز على أهالي القرية بسعر المستودع.

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