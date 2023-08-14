القصة الكاملة لابتزاز طفل في الشرقية بمقاطع فيديو غير لائقة

ابتزاز بمقاطع مرئية أو صور عارية، وعلاقة شاذة حيلة جديدة لجأ إليها بعض أصحاب النفوس الضعيفة لابتزاز الأطفال بمحافظة الشرقية بعضهم رضخ إلى مطالب المبتز، وفريق آخر قرر إبلاغ أجهزة الأمن التي تحركت سريعا لرصد وتعقب مرتكبي مثل هذه الوقائع وضبطهم.

ضحية جديدة للابتزاز بمحافظة الشرقية حيث تعرض أحد الأطفال بمدينة العاشر من رمضان للتهديد بفضحه بصور عارية ومقاطع مرئية التقطت له بغير رضا الطفل على يد شاب لأجل إقامة علاقة شاذة مع الضحية.

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تفاصيل القضية



ترجع تفاصيل القضية للعام الحالي 2023 عندما أحالت نيابة الشرقية العامة “عبد المنعم.م.ع” إلى جنايات الزقازيق، لاتهامه بتهديد وابتزاز طفل يدعى"ز.ح.ال" مقيم مدينة العاشر من رمضان بصور عارية ومقاطع مرئية التقطت له بغير رضا الطفل على يد شاب لأجل إقامة علاقة شاذة مع الضحية.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجنى عليه بأن التقط له المقاطع المرئية سالفة الذكر وكان ذلك بغير رضا الطفل (المجنى عليه) واستعملها المتهم في تهديده بالطفل المجنى عليه بإفشاء تلك المقاطع لحمله على التوجه إلى مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.



قرار المحكمة



فيما قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بالسجن المشدد علي المتهم لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتعدى على الطفل وتهديده بمقاطع فيديو كان قد التقطها له علاوة على إلزامه بالمصاريف الجنائية.

عقب صدور قرارالمحكمة في القضية أكدت اسرة الضحية أن الحكم كان منصفا وعادلا وأثلج صدورهم كونهم يثقون في قضاء مصر العادل قائلين،الحكم علي المتهم عبرة لغيره من العابثين.

جريمة الابتزاز



قال الخبير القانوني عبد الصادق البنا إن حوادث الابتزاز، سواء المادي أو المعنوي، باتت منتشرة في مجتمعنا مؤخرا، خاصة مع انتشار التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، التي صارت وسيلة لمثل تلك الحوادث، فأصبح من السهل أن يبتز شخص أشخاصًا أبرياء، ويقوم بالتشهير بهم من أجل تحقيق مكاسب مادية أو غيرها.

وأضاف البنا إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية نص على جريمة الابتزاز بعدة صور، فهناك الابتزاز بتركيب الصور لأشخاص آخرين وابتزازهم ما يؤدي إلى أثر نفسي كبير على المجني عليه ولا تقل العقوبة عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.

وأشار البنا إذا كان الابتزاز عن طريق الرسائل النصية أو الكتابية دون تركيب صور، فلا تقل العقوبة عن السجن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات بالإضافة إلى التعويض المدني من وقع الجريمة للضرر المادي أو المعنوي الذي وقع على الضحية.

وفي حالة تعرض الشخص للابتزاز على وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم بالاحتفاظ بالرابط الذى تم إرسال الرسائل منه، سواء عن طريق رسالة خاصة أو عامة.

أما إذا كان الابتزاز عن طريق صور مركبة انتشرت بين العامة وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، يحتفظ الشخص بهذه الصور مع إحضار بعض الشهود من هؤلاء الذين تم تداول الصور بينهم، ويقوم بتحرير محضر إداري داخل القسم التابع له.

وأضاف البنا، أن جرائم الابتزاز تكون بشكل أوقع عن طريق رسائل الهاتف أو شبكات التواصل الاجتماعى، وبالتالي في حالة تعرض الشخص للابتزاز من شخص مجهول عليه الاتجاه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المعروفة بمباحث الإنترنت.

وفي حال ثبوت ارتكاب هذه الجرائم تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية من خلال نيابة الشؤون المالية والتجارية للنظر في هذه القضية أمام المحكمة الاقتصادية الخاصة بجرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية، وتصل العقوبة للحبس لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التى قد تصل لمليون جنيه.

يجب حال تعرضك للابتزاز تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز، ويجب الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له.

تفاصيل تعديل قانون مكافحة جرائم المعلومات

تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبد الله بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عددا من التعديلات التي تهدف لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني ليتحول من جنحة إلى جناية.

وبشأن مشروع القانون الذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الانعقاد الماضي، قالت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، إن التعديل يستهدف مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".

وأضافت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصري، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون لها يوما بعد يوم، موضحة أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأضافت النائبة، أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير في القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين في هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام في شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.

واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الإلكترونية او الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.