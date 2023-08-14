الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية لرصف طريق شطا ضمن مخطط تطويره

محافظ دمياط، ڤيتو
محافظ دمياط، ڤيتو

 أجرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى..

محافظ دمياط

وتابعت " المحافظ " الأعمال الجارية لرصف الطريق بالأسفلت، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وإنارته، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالبدء فى إعداد دراسة للتنفيذ وإنشاء شبكة للرى، كما أكدت على الالتزام الجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي.

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رصف طريق دمياط شطا

محافظ دمياط تتابع ميدانيًا الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بمدينة كفر البطيخ 

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بعدد ٣ شوارع بمدينة كفر البطيخ،  وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها صباح اليوم...

حيث تفقدت " المحافظ " شوارع القدس والجمهورية والمحجوب بالمدينة،  واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال لرصف تلك الشوارع وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وتجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير،  واطلعت خلال الجولة على محاور الخطة ومراحلها والتى تتضمن أعمال إحلال شبكات المرافق والكهرباء والإنارة وإنشاء أرصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار ووضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالأسفلت..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لرفع كفاءة الطرق بتلك الشوارع، والالتزام أيضًا بالجداول الزمنية لمراحل المشروع،  موجهة على رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الجمهورية ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل دورى..

 

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