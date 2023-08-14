الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

إرسال عينة من الاستروكس للمعمل الكيميائي بعد ضبطها داخل مصنع بالمعصرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعصرة الجزئية إرسال عينة من مخدر الاستروكس للمعمل الكيميائي تم ضبطها بحوزة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار في المخدرات، وذلك للبت في مصير المتهمين.

المتهمون 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما في الشقة، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

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ضبط مصنع لتصنيع الاستروكس 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة. 

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