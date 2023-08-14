الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

إقبال كبير على رحلات اليخوت بمطروح (فيديو وصور)

اقبال المصطافين على
اقبال المصطافين على رحلات اليخوت، فيتو

إقبال كبير اليوم على رحلات اليخوت وتوافد كبير من زوار مرسى مطروح والأهالي للاستجمام بأجواء رحلة اليخت والتمتع بالسباحة في المياه الصافية وبحر مرسى مطروح الجميلة والاستمتاع بالهواء الجميل وأخذ الصور التذكارية.

 

 

وأجرت عدسة "فيتو" فيديو وصور ترصد بيه ازدحام الزوار على رحلات اليخوت.

وترصد "فيتو" أبرز الشواطئ وأسعار رحلات اليخوت.

أبرز شواطئ مرسى مطروح
عجيبة والغرام وصخرة ليلى مراد وكليوباترا وحمام كليوباترا والأبيض وروميل.. تلك المسميات لا تجدها إلا في مرسى مطروح حيث تعد أبرز مسميات الشواطئ من حيث الإقبال من قبل الأهالي، فهي مصيف الجميع يعشقها العديد فيأتٍ لها الملايين سنويًا للاستجمام بأجوائه الجميلة والمميزة.

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أسعار اليخت في مطروح

"يا تري اليخت بكام في مطروح السنادي؟".. سؤال يراود عدد كبير من المصطافين ومحبي مرسى مطروح كل عام، حيث بدأت مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المصايف في مطروح استفسارات من محبي المدينة الساحلية عن اليخت في مطروح 
والتي تتراوح الأسعار من 70 جنيها إلى 120 جنيها للفرد الواحد على حسب نوع اليخت وزمن الرحلة.

 

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