نصف مليون دولار مكسب في اليوم الواحد.. شركات حوالات مالية متواطئة مع مهربي الهجرة غير الشرعية (فيديو)

عبر منشورات واضحة وصريحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدنى خوف ينادي المهربون والراعون للهجرات غير الشرعية كل من ضاقت به السبل ويطمح في الهجرة بالتواصل معهم زاعمين أن رحلاتهم آمنة، ليس ذلك فحسب بل تتزايد منشوراتهم بشأن تكلفة الرحلات غير الشرعية، إضافة إلى نشر العديد من الصور والفيديوهات لرحلات غير شرعية مرت بسلام دون الالتفات إلى الرحلات التي راح ضحيتها الآلاف بعد غرق مراكبهم خلال الوصول إلى وجهتهم الأوروبية المقصودة، وباتوا هباءً.

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وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة والإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات الأمنية في الدول الأوروبية والشرق أوسطية للحدّ من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين والعبور بشتى الطرق باتجاه أوروبا، إلا أن شبكات تهريب البشر تتكيّف باستمرار مع تلك الإجراءات وتتغلب عليها لكسب المزيد من المال مقابل إيصال المهاجرين إلى الدول الأوروبية، لكن في الوقت ذاته ترفض تحمل أي عواقب يقع فيها المهاجرون.

واليوم الإثنين، أعلن خفر السواحل فى اليونان، عن إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي.

غرق قارب هجرة مطاطى قبالة سواحل اليونان



وقال خفر السواحل اليوناني، فى بيان، إن إحدى السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.

وتابع بيان خفر السواحل اليوناني: "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى، ولم يكشف البيان جنسيات المهاجرين، لكن وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظمهم من الأفارقة.



السؤال هنا كم يبلغ حجم تلك الأموال التي تجنيها هذه الشبكات المنظمة للهجرة غير الشرعية للتضحية بهؤلاء الشباب الذي يبحث عن السفر بشتي الطرق رغبة في إيجاد فرصة عمل؟

نصف مليون دولار امريكي في اليوم الواحد لشبكة التهريب

حتى الوقت الحالي، لا توجد أرقام دقيقة للمبالغ المالية التي تحصل عليها شبكات تهريب البشر نظرًا لكثرة عددها، فهي تعمل بين حدود دولٍ متفرقة، إلا أن عددًا من الناس أكد أن شبكة التهريب الواحدة قد تحصل في اليوم الواحد على مبلغ نصف مليون دولارٍ أمريكي إذا كان لديها 100 مهاجر يرغبون في العبور من الأراضي التركية مثلا نحو بلغاريا أو اليونان.



وقال مهاجر عراقي إن "متزعّم شبكة التهريب يطلب على الأقل مبلغ 5 آلاف دولار للعبور من تركيا إلى بلغاريا، لكن هذا المبلغ يزيد إذا كانت الوجهة ألمانيا انطلاقًا من الأراضي التركية مرورًا ببلغاريا وصربيا ودولٍ أخرى، كما أضاف أن القافلة الواحدة تضمّ 15 شخصًا ويمكن للشبكة تسيير 10 قوافل يوميًا وبطرقٍ مختلفة".

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شركات حوالات مالية متواطئة مع المهربين

وأشار المهاجر العراقي إلى إن شبكات التهريب على صلة بمكاتب وشركات حوالات مالية، على اعتبار أن اللاجئين لا يثقون بالمهربين، ولذلك يطلبون منهم تسليم المبلغ المتفق عليه لتلك المكاتب، بحيث لا يمكنها تسليم المبلغ للمهربين إلا في حال قام اللاجئ بتصوير فيديو يؤكد أنه وصل إلى أوروبا وفي هذه الحالة يتم تسليمهم المال، لكن في بعض الحالات تتواطؤ المكاتب مع المهربين ولم يتمكن هذا المهاجر من الوصول إلى ألمانيا رغم أنه تمكن من عبور الحدود بين تركيا وبلغاريا، لكنه تاه في الغابات إلى أن عثرت عليه الشرطة الحدودية البلغارية وقامت بترحيله إلى تركيا مجددًا، حيث لم يقم المكتب الذي أودع لديه المال بإعادة المبلغ بالكامل.



وقال في هذا الصدد المهاجر العراقي إن شبكة التهريب استولت على جزء من المبلغ الذي كان 8500 دولار، ودفعت قسمًا منه بعد مماطلة استمرت لأسابيع وهو ما حصل مع كثير من المهاجرين الذين كانوا معي وتاهوا في الطريق".



كما أضاف قائلا إن "القافلة التي أقلته كانت تضمّ 15 شخصًا ودفع كلّ واحد 5 آلاف دولار على الأقل لمن كان يرغب في الوصول فقط إلى بلغاريا، في حين هناك من دفع 8500 دولار للوصول إلى ألمانيا، وبالتالي بلغ المبلغ الذي وصل للشبكة وسطيًا في يومٍ واحد ما بين 75 ألفا و100 ألف دولار".



كذلك أوضح أن "شبكات التهريب هي التي تحدّد أسماء المكاتب التي تودع لديها الأموال من دون أن تقدّم إيصالات أو أدلة تؤكد دفع المهاجر للمال"، مشددًا على أن "حقوق اللاجئ غير مضمونة والمكاتب تضمن فقط أموال شبكات.



ومع أن هذا اللاجئ فشل في الوصول إلى ألمانيا، لكن رفيق دربه الآخر وصل بعد رحلة محفوفة بالمخاطر داخل الأراضي البلغارية.



وقال في هذا السياق إن "رحلتنا بعد عبور الحدود البلغارية امتدت سيرًا على الأقدام مدّة 5 أيام ومن ثم انتقلنا بالسيارة إلى العاصمة صوفيا ومن هناك إلى صربيا في رحلة امتدت ليومٍ واحدٍ سيرًا على الأقدام ومن ثم بواسطة سيارة وهو أمر تكرر أيضًا بين الحدود الصربية المجرية قبل الوصول إلى ألمانيا".



مهاجرون تحت لهيب الشمس بين تونس وليبيا



وكلفت الهجرة غير الشرعية اللاجئ العراقي وصولًا لألمانيا 8500 دولار دفعها لشبكات التهريب، ليضاف إلى هذا المبلغ مصاريفه الشخصية التي بلغت نحو ألفي دولار أمريكي خلال رحلة وصوله التي دامت قرابة شهرٍ ونصف.

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وشدّد معظم اللاجئين على أن شبكات التهريب تتكيّف دومًا مع العقبات التي تضعها الحكومات على الحدود، بحيث يستمر تهريب البشر في كلّ حين دون توقف".

وحتي الأحد الماضي أعلنت ألمانيا أنها تمكنت من إلقاء القبض على حوالي 1000 مهرب مرتبطين بشبكات تهريب البشر بين الشرق الأوسط وأوروبا ومن بينهم 89 مواطنًا تركيًا و148 آخرين يحملون الجنسية السورية، علاوة على جنسياتٍ أخرى أوكرانية وألمانية وأفغانية.

الأرصدة البنكية لمهربي الغير شرعية

إلا أن السلطات الألمانية لم تقدّم أرقامًا نهائية عن الأرصدة البنكية لأولئك المهرّبين، لكنها كشفت أنها ضبطت خلال العام الماضي مبلغ 940 ألف يورو في حسابات بنكية مختلفة تعود لعدد من المهربين.

وفي الخامس من شهر يوليو الماضي، شنّت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في عدد من ولايات البلاد لمكافحة عصابات تهريب البشر، حيث شارك 900 شرطي من الشرطة الاتحادية ومقر شرطة أوسنابروك في 36 عملية تفتيش لمنازل، واعتقلت 18 شخصًا في سكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرج.

ويُتهم الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتشكيل عصابة لتهريب البشر والتهريب التجاري للأجانب، وفق ما أفاد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI في تقريرٍ مطوّل.

كذلك في الرابع من يونيو الماضي، ألقت السلطات الألمانية القبض على 5 زعماء مفترضين لما يعرف بشبكات التهريب الدولية، التي تقوم باستغلال لاجئين وإدخالهم بطرق غير شرعية إلى أوروبا، إذ قامت تلك الشبكات بتهريب نحو 10 آلاف شخص أغلبهم سوريون وأفغان وباكستانيون، ووصل منهم قرابة ألفي شخص إلى ألمانيا بعد أن دفع كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف يورو، وهو ما يعني أن شبكات التهريب جمعت مبلغ 20 مليون يورو من هذه الدفعة فقط من اللاجئين.

وكان خفر السواحل اليوناني، أعلن فى يوليو الماضى، عن غرق مركب هجرة يحمل مئات المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

جهود مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية

وتؤكد مصر فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

ولا تدخر مصر أي جهد في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها نشر الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بخطورة الهجرة على حياة الأشخاص، وذلك من خلال العديد من الندوات.

وفي السياق ذاته تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها الكبيرة للقبض على المهربين الذين يساعدون في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، ناهيك بالإجراءات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة حدودها لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين سواء عبر الطرق البرية أو البحرية.

وتشمل جهود الدولة المصرية أيضًا محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال العقوبة التي وضعتها الدولة المصرية على تهريب المهاجرين، حيث نصت المادة (6) من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

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