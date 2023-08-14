إحالة فرد أمن ونجله للمحاكمة لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالعجوزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة فرد الأمن ونجله للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها في العجوزة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في وقت سابق قد جدد حبس فرد أمن ونجله المتهمين بتهمة سرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالعجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين 25 مليون جنيه من شركة

اعترف فرد الأمن المتهم بسرقة مبلغ 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالجيزة، أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وكشف المتهم عن تفاصيل الواقعة وقرر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها.

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وفي سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضي (مكان العثور عليها مشتعلة).

كما قام المتهم بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقًا) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولًا للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب - مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها ( مبالغ مالية لعملات "محلية - أجنبية").

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.