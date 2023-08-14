الإثنين 14 أغسطس 2023
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سياسة

هل ينجح إصدار رقم قومي موحد للعقارات في ضبط العمران؟

تفاصيل قانون الرقم
تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات , فيتو

وافق مجلس الوزراء، قبل أيام على مشروع قانون  الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".

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إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر

ويأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

موعد مناقشة قانون الرقم القومي للعقارات بمجلس النواب 

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لمناقشته في دور الانعقاد الرابع، الذي يبدأ أعماله في أكتوبر المقبل، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات  

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يقضي بإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

حصر الثروة العقارية

وأوضح النائب أن تطبيقه يعمل على وجود قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يسهم في حصر الثروة العقارية، وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات، والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود رقم قومي للعقارات في مصر يقضي على عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.
 

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كما توقع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يسهم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.

 

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