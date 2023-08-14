إحالة قاتل شقيقته في بولاق الدكرور للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة قاتل شقيقته بالخنق وسرقة هاتفها لبيعه وشراء المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية.

إحالة المتهم بقتل شقيقته للجنايات

واعترف المتهم بقتل شقيقته بمنطقة بولاق الدكرور أمام جهات التحقيق، بإنهاء حياتها خنقا لسرقة هاتفها المحمول وبيعه من أجل شراء المواد المخدرة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق أنه فكر في الهروب إلى أقاربه بمحافظة بنى سويف للاختباء وإبعاد الشبهة عنه، حتى فؤجىء بالقبض عليه.

Advertisements

وكانت الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم).

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى وفاة المذكورة وأن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وتبين اختباؤه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر إنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجنى عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

كما أضاف المتهم بقيامه بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.