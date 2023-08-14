محافظ قنا يستقبل 66 مواطنا بمكتبه لبحث مشكلاتهم
استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة صباح اليوم الإثنين، ٦٦ مواطنا بمكاتبهم، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف " الداودي" أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.
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