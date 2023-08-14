الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

باحث زراعي: الصوب الزراعية بها 3 مستويات من التكنولوجيا

الصوب الزراعية، فيتو
الصوب الزراعية، فيتو

قال الدكتور محمد غريب باحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوب الزراعية منشآت خاصة تحمي النباتات من التقلبات المناخية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو أي عامل مناخي يؤثر في عملية الإنتاج.

وأضاف غريب في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "الصوب الزراعية فيها 3 مستويات من التكنولوجيا ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة التكنولوجيا وبها مساحات مختلفة من الأنماط وكلما كبرت مساحة الصوبة كانت عوامل التحكم المناخي بداخلها أكثر حرصا حيث تكون موصلة بحساسات حرارة ورطوبة وغيرها من أجل التحكم في هذه المساحة الكبيرة بأقل مجهود".

Advertisements

وتابع: "نزرع محاصيل مثل الخيار والطماطم والفلفل والفاصولياء والكنتالوب والفراولة في الصوب لأنها محاصيل تصديرية، كما أن محاصيل الصوب تتميز عن محاصيل الأرض المكشوفة في أنها غير محدودة النمو، لأن نبات الصوبة لديه القدرة على التسلق ولا حدود له، فقد يصل طول النبات 12 مترا".
https://www.youtube.com/watch?v=zP1IUxS5lyM

 

تنفيذ صوبتين زراعيتين جديدتين بمدينة الخارجة 

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ صوبتين زراعيتين جديدتين بمدينة الخارجة للتوسع في مبادرة الحرير. 


جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ  لعدد من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.


وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.


كما وجّه بإقامة ٢ صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المحميات الطبيعية الصوب الزراعية ارتفاع درجات الحرارة الصوبة الزجاجية أخبار مصر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

مواد متعلقة

صوب جديدة للتوسع في مبادرة الحرير بالوادي الجديد

هل يمول البنك الزراعي إنشاء الصوب الزراعية

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، استعلم الآن من موقع الوزارة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، 85% للهندسة و83.41% للتخطيط العمراني

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، سياسة واقتصاد 86.46% وألسن 84.51 وإعلام 83.65%

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الحد الأدنى لشعبة الأدبي في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية