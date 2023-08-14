باحث زراعي: الصوب الزراعية بها 3 مستويات من التكنولوجيا

قال الدكتور محمد غريب باحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوب الزراعية منشآت خاصة تحمي النباتات من التقلبات المناخية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو أي عامل مناخي يؤثر في عملية الإنتاج.

وأضاف غريب في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "الصوب الزراعية فيها 3 مستويات من التكنولوجيا ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة التكنولوجيا وبها مساحات مختلفة من الأنماط وكلما كبرت مساحة الصوبة كانت عوامل التحكم المناخي بداخلها أكثر حرصا حيث تكون موصلة بحساسات حرارة ورطوبة وغيرها من أجل التحكم في هذه المساحة الكبيرة بأقل مجهود".

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وتابع: "نزرع محاصيل مثل الخيار والطماطم والفلفل والفاصولياء والكنتالوب والفراولة في الصوب لأنها محاصيل تصديرية، كما أن محاصيل الصوب تتميز عن محاصيل الأرض المكشوفة في أنها غير محدودة النمو، لأن نبات الصوبة لديه القدرة على التسلق ولا حدود له، فقد يصل طول النبات 12 مترا".

https://www.youtube.com/watch?v=zP1IUxS5lyM

تنفيذ صوبتين زراعيتين جديدتين بمدينة الخارجة

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ صوبتين زراعيتين جديدتين بمدينة الخارجة للتوسع في مبادرة الحرير.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ لعدد من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.



وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.



كما وجّه بإقامة ٢ صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.