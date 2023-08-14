رئيس الحركة الوطنية يوافق على تشكيل أمانة الشباب المركزية بالحزب

حزب الحركة الوطنية، وافق اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام ونائب رئيس الحزب.

والتي شملت الأسماء المقترحة لتشكيل أمانة الشباب بالحزب وبعد موافقة رئيس الحزب، أصدر الأمين العام قرارًا حمل رقم 38 لعام 2023، جاء فيه:

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته.

- وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي.

- وبناء على ما عرضه علينا أمين الأمانة المركزية للشباب.

- وبعد موافقة رئيس الحزب.

تقــــــــــــــــــرر

يتم تعيين السادة الآتي أسماؤهم بهيئة مكتب أمانة الشباب المركزية بالحزب:

1- أحمد نشأت حمد إسماعيل أمين عام الشباب

2- عبدالرحمن حسن سليمان أمين عام مساعد

3- محمد العص امبابي عليوة أمين مساعد لقطاع شرق الدلتا

4- محمود ممدوح المصري أمين مساعد

5- أيمن حسن محمد حسن أمين مساعد لقطاع الصعيد

6- أشرف معاذ محمد حسن عضو هيئة مكتب

7- محمود رمضان عبدالعزيز أمين مساعد للأنشطة

8- أيمن مشهور السيد مشهور أمين مساعد لقطاع وسط الدلتا

9- محمد عبدالاله عبدالحميد أمين مساعد

10- أحمد محمد عبدالقوي العوامي أمين مساعد

11- مصطفى وجيه ابراهيم الخياط أمين مساعد للإعلام

12- مصطفى قناوي فكري عبيد عضو هيئة مكتب

13- أبو القاسم أحمد إبراهيم محمد عضو هيئة مكتب

14- عربي علي محمد علي عضو هيئة مكتب

15- اسلام محمد عبدالوهاب محمد عضو هيئة مكتب

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تعيينات حزب الحركة الوطنية

وفي وقت سابق وافق اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب بشأن تشكيل أمانة الحزب بالإسماعيلية، حيث أصدر قرار رقـــــم (36) لسنة 2023 جاء فيه.

- بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته.

- وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي.

- وبناء على ما عرضه علينا أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية

- وبعد موافقة رئيس الحزب.

تقــــــــــــــــــرر

حزب الحركة الوطنية

يتم تعيين الآتي أسماؤهم بعد أعضاء بهيئة مكتب حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية .

1- حربي كامل سروانس غبريال أمين المحافظة

2- رشدي عبده جاد الرب احمد أمين مساعد

3- عادل محمد سليم اليماني أمين مساعد

4- هالة عبدالله محمد جودة أمين لجنة المجالس الشعبية المحلية

5- عربي على محمد على أمين الشباب

6- حكمت حسن احمد خورشيد أمين لجنة العلاقات العامة

7- ناصر توفيق مصطفى محمد أمين العمال

8- سماح محمد يسري توفيق إبراهيم أمين شئون العضوية

9- احمد رمضان احمد سليمان أمين العمل لجنة العمل الجماهيرى

10- ايمان سعد محمد عبدالله أمين الإعلام

11- سعد بخيت عطية حبشى أمين شئون البيئة

12- ملاك نجيب فرج الله أمين الاتصال السياسي

13- عبد العاطي صالح محمد سيد أمين الفلاحين

14- عزة اسماعيل النمر عبدالله أمينة المرأة

15- سليمان محمد ابراهيم محمد أمين التدريب والتثقيف

16- ياسر منصور بدوى محمد أمين لجنة السياحة

17- سلوى سعيد خالد حسين أمين لجنة التعليم والبحث العلمي

18- سميرة عبدة جبرة توفيق أمين التواصل الاجتماعي

19- مكرم بخيت شفيق بخيت أمين الشئون المالية والادارية

20- احمد مصطفى حسن سيد أمين لجنة تعليم الكبار

21- وفاء إبراهيم أمين علي أمين المهنين

22- سهام يوسف حفني يوسف أمين لجنة الشكاوى

23- على ابو بكر حسين عبد العال أمين لجنة التخطيط والمتابعة

24- فاطمة احمد محمد مسعود أمين لجنة متحدى الاعاقة

25- رضا على الدين عبد الموجود أمين لجنة الصناعة والتجارة

26- سعد الدين عبد الحميد محمود عمر أمين الشئون البرلمانية

27- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز أبو زيد أمين لجنة الفنون والثقافة

28- محمد يسرى مصطفى محمد حسن عضو هيئة مكتب

29- محمد احمد امين مصطفى عضو هيئة مكتب

30- محمد كامل محمد احمد عضو هيئة مكتب

31- أمنية مصطفى احمد عضو هيئة مكتب

32- مارينا جرجس حارس سمعان عضو هيئة مكتب