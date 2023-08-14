تنسيق كليات الطب والصيدلة 2023، مؤشرات القبول المتوقعة قبل مؤتمر التنسيق

تنسيق كليات الطب والصيدلة 2023، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات القبول بكليات الطب والصيدلة وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، من خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين.

تنسيق كليات الطب 2023

ونظرا لتقارب النتائج بين العام الماضي والحالي في مجاميع الشعب العلمية، أصبح هناك انخفاض طفيف في مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضي، وتشير التوقعات طبقا للإحصائيات الأولية إلى أن كليات الطب البشري ستسجل حدًّا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعي 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطري والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

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المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

وفى سياق متصل، من المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتي من المقرر إعلانها اليوم الإثنين للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور لفيف من قيادات الوزارة ومسئولي مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا.

وبالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الثانية، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

موقع تنسيق الجامعات 2023

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل يعلن عنها تباعا من مكتب التنسيق في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا.

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.