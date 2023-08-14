الأهلي، هل ينتقل محمد شريف إلى الزمالك؟

الأهلى، كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبي fm عن تفاصيل مكالمة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر.

وقال شبانة إن مارسيل كولر أجرى مكالمة فيديو مع محمد شريف في حضور مترجم المدرب السويسري وذلك لمعرفة أسباب رغبة المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عاما في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا إن محمد شريف أكد أبلغ كولر بأنه يرغب في الرحيل إلى نادي الخليج السعودي نظرا لأنه سوف يحصل على 3 أضعاف راتبه الذي يحصل عليه في النادي الأهلي وكذلك نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسي.

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وأضاف شبانة “كولر أبلغ شريف أنه لا يستطيع أن يضمن لمحمد شريف المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة”.

وأشار شبانة في تصريحاته “أن كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي بأن محمد شريف لا يريد الاستمرار داخل النادي بأي حال من الأحوال وأنه لديه إصرار كبير في الرحيل عن القلعة الحمراء”.

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا “إنه هناك احتمال كبير في أن يعود محمد شريف إلى الدوري المصري مرة أخرى عبر بوابة نادي الزمالك أو نادي بيراميدز حال إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي مثلما حدث مع إمام عاشور الذي رحل عن الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي ثم انتقل بعد ذلك إلى النادي الأهلي”.

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

خالد بيبو يعلم ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي

من ناحية أخري أعلن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادي دجلة واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الأول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون.

إعارة محمد شريف إلى إنبي

انتقل محمد شريف إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في نهاية عام 2018 الذي شهد تألقه بصفوف الفريق البترولي الذي أحرز معه 15 هدفًا في بطوله الدوري الممتاز ساهمت بشكل كبير في عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى

عودة محمد شريف إلى الأهلي

وعاد محمد شريف إلى النادي الأهلي في مطلع موسم 2020-2021 ليحقق مع الفريق الأحمر ثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي ولقبين لكأس مصر ومثلهم لكأس السوبر المحلي إلى جانب الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في نسختى قطر 2021 والإمارات 2022 والمركز الرابع في مونديال المغرب 2023.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.