برلماني يدعو لمراجعة طريقة الدراسة بكليات الطب بعد رسوب 60% من الطلاب

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوقائع الأخيرة التي كشفت عنها نتائج عدد من كليات الطب بصعيد مصر، من رسوب نسبة ٦٠ في المائة من الطلاب، تتطلب إعادة النظر في طريقة الدراسة والتعامل مع الطلاب بمثل تلك الكليات العملية، وذلك بما يتماشى مع خطوات الدولة لتطوير العملية التعليمية والاهتمام بالأطباء.

إلزام الطلاب بالحضور

ودعا أبو العلا في تصريحات له اليوم، إلى ضرورة دراسة أسباب مثل تلك الوقائع، والعمل على إعادة النظر في طريقة الدراسة، وإلزام الطلاب بالحضور وإجراء تقييم بشكل مستمر يشرف عليه الأساتذة المتخصصين، وذلك لضمان مستوى علمي جيد للطلاب بتلك الكليات.

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انتشار ظاهرة غريبة

وأوضح أبو العلا، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة غريبة على كليات الطب، وهي عدم الاهتمام بحضور المحاضرات، والاعتماد على الدروس الخصوصية خارج الكليات، وهو الأمر الذي يحد من تفاعل الطلاب مع الخبرات الكبيرة من الأساتذة الكبار في مجال الطب.

المحاضرات والندوات العامة

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، ضرورة تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات العامة التي تجمع بين الطلاب والأساتذة الكبار، والتي تساعد في نقل الخبرات للأجيال الجديدة.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية طب جامعة سوهاج: "تعداد الفرقة الأولى لدينا 600 طالب تقدم منهم للامتحان 568 طالبا، بينما اعتذر 32 لظروف مختلفة".

تقديرات طلاب طب سوهاج

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الفرقة الأولى 222 طالبا من بين 568 بنسبة نجاح 39%، من حصل علي تقدير الامتياز 150 طالبا وجيد جدا 45 طالبا وجيد 25، بينما حصل طالبان على تقدير مقبول".

نسبة رسوب طلاب طب سوهاج

ولفت إلى أن نسبة الرسوب لطلاب طب جامعة سوهاج وصلت إلى 61%، مشيرًا إلى أن نظم الامتحانات تخلو تماما من أي تدخل بشري في النتيجة والامتحانات جميعها إلكترونية، ويحصل الطالب على درجته عقب نهاية الامتحانات ولا يوجد ما يسمى بالامتحان الشفوي لعدم تفاوت التقييم للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس.

طالب كلية الطب الضعيف

وتابع: كلية الطب لا تقاس بما حصل عليه الطالب من مجموع بالثانوية العامة وإنما تحتاج إلى الاجتهاد والاستذكار، مؤكدًا: "مش هنخرج طبيب يؤذي المجتمع، واللي قدراته متسمحش مينفعش يدخل الكلية لأن الموضوع مش سهل وبحاجة إلى مجهود كبير ومهارات مختلفة".

وشدد على أنه من غير المقبول تخريج طبيب ضعيف المستوى يتسبب في أضرار وأذى لصحة الناس.

امتحانات كلية طب سوهاج

وأشار: امتحانات كلية الطب ليست تعجيزية، ولكنه في مستوى الطالب المتوسط وفي إطار المنهج الذي تم تدريسه.

وطالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تشكيل لجنة من كبار الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتحقيق العاجل فى نتيجة نجاح سنة أولى في كلية الطب بجامعة أسيوط التي للأسف الشديد بلغت 40 % فقط.