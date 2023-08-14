تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، غدًا الثلاثاء أمام طلاب الثانوية العامة.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أن الأماكن الشاغرة المتاحة للشعبة العملية ستكون في كليات:" الطب البيطري التمريض والذكاء الاصطناعي الفنون الجميلة الزراعة كلية الحاسبات والإعلام والألسن والعلوم السياسية".

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كما أكد مكتب التنسيق أنه من المقرر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني بمجرد الانتهاء من إعلان النتيجة وفعاليات المؤتمر الصحفي الذى يشهد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات وأيضا إعداد الطلاب المسجلين والذين تم ترشيحهم ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق.

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

وفى سياق متصل، من المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، غدا الثلاثاء.

وكان السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أكد أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم بشكل إلكترونى، من خلال عدة مراحل يعلن عنها تباعا من مكتب التنسيق في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

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