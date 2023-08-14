المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من التنسيق، مشيرًا إلى أن هناك أماكن شاغرة في كليات تعليم أساسي، التربية شعبة طفولة، الآداب، التجارة، الحقوق، التربية النوعية، ودار علوم، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، الاقتصاد المنزلي وكليات التربية المبكرة.



تنسيق الجامعات 2023

وقرر المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه في وقت سابق بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

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وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة القادمة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».