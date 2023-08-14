الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين مؤتمر صحفي، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

نتيجة تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة والذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

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قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

وفيما يلي نستعرض أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية: 
وتضم (27) جامعة حكومية وهي على النحو التالي:
1. جامعة القاهرة.
2. جامعة الإسكندرية.
3. جامعة عين شمس.
4. جامعة أسيوط. 
5. جامعة طنطا.
6. جامعة المنصورة.
7. جامعة الزقازيق.
8. جامعة حلوان.
9. جامعة المنيا.
10. جامعة المنوفية.
11. جامعة قناة السويس.
12. جامعة جنوب الوادي.
13. جامعة بني سويف.
14. جامعة الفيوم.
15. جامعة بنها.
16. جامعة كفر الشيخ.
17. جامعة سوهاج.
18. جامعة بورسعيد.
19. جامعة دمنهور
20. جامعة أسوان.
21. جامعة دمياط.
22. جامعة السويس.
23. جامعة مدينة السادات.
24. جامعة العريش.
25. جامعة الوادي الجديد.
26. جامعة مطروح.
27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي:
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

ثالثًا: الجامعات الخاصة والأهلية:
‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (27) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:
1. جامعة 6 أكتوبر.
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4. جامعة مصر الدولية.
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
6. جامعة الأهرام الكندية.
7. الجامعة البريطانية في مصر.
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
9. جامعة سيناء.
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
12. جامعة المستقبل.
13. الجامعة المصرية الروسية.
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
15. جامعة هليوبوليس.
16. جامعة الجيزة الجديدة.
17. جامعة دراية بالمنيا.
18. جامعة بدر.
19. جامعة حورس.
20. جامعة المصرية الصينية.
21. جامعة ميريت.
22. جامعة سفنكس.
23. جامعة السلام.
24. جامعة بدر بأسيوط. 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
26. جامعة الحياة.
27. جامعة مايو.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إعفاء 1500 طالب من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، طرق معرفة نتيجة الترشيح للكليات

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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