الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بعد اكتشاف جثة مصابة بطلق ناري قرب نفق أطفيح

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط نفق أطفيح بعد العثور على جثة شخص لقى مصرعه بطلق ناري بالقرب من نفق أطفيح، كما طالبت بسرقة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من نفق أطفيح، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مصاب بطلق ناري، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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العثور على جثة مسن في الدقهلية

وعلى جانب آخر، شهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية العثور على جثمان شخص مسن في العقد الخامس من عمره، متوفي وفي حالة تعفن داخل شقة استأجرها في مصيف جمصة، وتبين أنه مقيم بمحافظة حلوان وحضر بمفرده لقضاء فترة إجازة إلا أنه توفي.

وتم اكتشاف الوفاة بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المصيفية المستأجرة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى جمال محمد السعيد، 53 عاما، ويقيم بمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان.

وكشفت التحريات، أن المتوفى حضر لقضاء إجازة مصيفية، واستأجر شقة بمدينة جمصة بمفرده لمدة أسبوع، وبعد انتهاء المدة توجه مالك الوحدة لاستلامها واكتشف انبعاث رائحة كريهة منها، وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وعثرت على المواطن متوفى ومسجى على سريره.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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