الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليها متحللة بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بسرعة إعداد وإرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليها داخل شقته، للوقوف على سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

رائحة كريهة بالهرم 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة الهرم 

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة داخل غرفة النوم، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شخص فى مشاجرة بين عائلتين  بمنطقة أوسيم

وعلى جانب آخر أصيب شخص فى مشاجرة بين عائلتين  بمنطقة أوسيم وتم السيطرة عليها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية القراطيين بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن سقوط مصاب وتم نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتمكنت القوات من ضبط الطرفين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم.

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نيابة الجيزة تحريات المباحث الجنائية رائحة كريهة بالهرم قسم شرطة الهرم جثة متحللة بشقة الهرم

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