حكاية أكبر طالب ثانوية عامة في المنوفية، حصل على 69% والتحق بكلية الحقوق (فيديو)

تحدٍ وإصرار، صبر ومثابرة، ليال طويلة امتدت لعقدين من الزمان والحلم يداعبه، وقفت الظروف عائقًا أمامه حينًا بينما روتين الحياة اليومي كان الحائل لأحيان أخرى، لكنه أخيرا بات حلمه بين يديه.

عبد الحكيم الحايس ابن محافظة المنوفية، ويقطن في عاصمتها شبين الكوم، أكبر طالب في الثانوية العامة لعام 2023، والبالغ من العمر 47 عامًا، تمكن من الحصول على 69% شعبة علمى علوم ليحقق حلمًا طال انتظاره لسنوات طويلة.

تأجيل استكمال الدراسة

ترك عبد الحكيم التعليم من المرحلة الإعدادية في ثمانينات القرن الماضي على أمل العودة يومًا ما حينما تحين الفرصة، جاءته فرصة للعمل بأحد المصانع الكُبرى بشبين الكوم فقرر استغلالها وتأجيل استكمال الدراسة.

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تزوج عبد الحكيم وأنجب ثلاث أطفال وقرر استكمال الشهادة الإعدادية، وتمكن من الحصول عليها فى عام 1998 لكن دوامة الحياة وتوفير متطلبات أسرته عادت لتشغله مرة أخرى عن الحلم المنشود.

تخرجت ابنته الكبرى من كلية التربية، وشارف ابنه الثاني على التخرج من كلية التجارة، بينما ابنته الصغرى لازالت فى المرحلة الثانوية، ليجد الرجل أن الفرصة أصبحت سانحة للالتحاق بالثانوية العامة واجتيازها، كما اعتاد على كسب التحديات.

حب المواد العلمية

مر عامان على التحاقه بالثانوية، وجاء العام الفاصل، والتحق بشعبة علمى علوم؛ حبًا فى المواد العلمية وليس لأى سبب آخر، واعتمد على اليوتيوب لفهم المناهج، ولم يلجأ للدروس الخصوصية، حيث كان يذاكر يوميًا ثلاث ساعات فقط بعد صلاة الفجر، ثم يتوجه إلى عمله.

خاض أكبر طالب فى الثانوية العامة ماراثون الامتحانات وراجع إجاباته، وتوقع حصوله على مجموع يقارب السبعين فى المائة، وهو ما حدث بالفعل ليتحقق الجزء الأصعب فى المشوار التعليمي الذي شارف على النهاية.

زوجة عبد الحكيم الداعم الأكبر

زوجة عبد الحكيم كانت له الداعم الأكبر وربما الوحيد، حيث كان أبناؤه يرون أن الوقت لم يعد مناسبًا لاستكمال تعليمه، لكنه كان يصر أن يصل للهدف المنشود، ويصبح خريجًا جامعيًا حاصلًا على مؤهل عالٍ.

كلية الحقوق تلك الكلية التي لطالما مر أمامها عبد الحكيم، ممنيًا النفس بأن يكون طالبًا فيها، ليتحقق ما تمنى بعد عشرات السنين ليصبح فى النهاية العمر مجرد رقم.

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