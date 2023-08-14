الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

500 مستثمر يعتزمون إقامة دعوى قضائية ضد بنك UBS

بنك يو بي إس السويسري،
بنك يو بي إس السويسري، فيتو

بنك كريدي سويس، كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أمس الأحد، أن المستثمرين الأفراد الذين خسروا أموالا بسبب استحواذ بنك (يو.بي.إس) على بنك كريدي سويس في مارس يعتزمون رفع دعوى قضائية للطعن على عملية الاستحواذ.

وقالت الصحيفة إن الرابطة السويسرية لحماية المستثمر تعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في زوريخ اليوم الاثنين نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم كريدي سويس.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تغريم العملاق المصرفي السويسري، "UBS"، ما يقرب من 400 مليون دولار لسوء السلوك من قبل كريدي سويس.

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ودفع المنظمون السويسريون بنك "UBS" للاستحواذ على منافسه السابق كريدي سويس في وقت سابق من هذا العام، وسط أزمة مصرفية حفزها انهيار بنك "سيليكون فالي" الإقليمي الأمريكي.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان تغريم "UBS" ما مجموعه 387 مليون دولار، من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، بسبب فشل كريدي سويس "في إدارة" المخاطر التي جاءت من انهيار صندوق الاستثمار العائلي الأميركي "Archegos"، على الرغم من التحذيرات المتكررة.

أكبر صفقة مصرفية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 
 

وكان بنك UBS السويسري أعلن فى يونيو الماضي  إنه أكمل عملية الاستحواذ الطارئة على منافسه المحلي Credit Suisse، مما أدى إلى إنشاء بنك سويسري عملاق بميزانية قدرها 1.6 تريليون دولار أمريكي وقوة أكبر في إدارة الثروات.

 

وتعليقًا على أكبر صفقة مصرفية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، قال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس سيرجيو إرموتي ورئيس مجلس الإدارة كولم كيليهر: "هذه بداية فصل جديد".

واستكمل UBS صفقة الاستحواذ على Credit Suisse، وختم أكبر اندماج مصرفي منذ عام 2008 وستشرف المجموعة على أصول بقيمة 5 تريليونات دولار أمريكي مما يمنح UBS، أكبر مدير للثروة في العالم، مكانة رائدة في الأسواق الهامة التي كان من الممكن أن يحتاجها لسنوات لينمو في الحجم والوصول.

أكبر مدير للثروة في العالم


ويشترك البنكان في توظيف 120 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن بنك يو بي إس قال بالفعل إنه سيخفض الوظائف للاستفادة من أوجه التآزر وخفض التكاليف.

ووافق بنك UBS على شراء منافسه مقابل 3 مليارات فرنك أُعلن عنها في البداية (3.3 مليار دولار) بعد أن عجز بنك Credit Suisse  عن وقف التدفقات الخارجة من عملائه الأثرياء.

وأكد UBS أنه وقع اتفاقية حماية من الخسائر مع الحكومة السويسرية تغطي ما يصل إلى 9 مليارات فرنك (10 مليارات دولار) من الخسائر بمجرد اكتمال الاستحواذ على Credit Suisse.

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