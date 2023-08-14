الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة 9 أشخاص بحالات تسمم بملوي جنوب المنيا

إصابة 9 أشخاص بحالات
إصابة 9 أشخاص بحالات تسمم، فيتو

أصيب 9 أشخاص منذ قليل، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة.. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال قوات الأمن لسماع أقوال المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعاما فاسدا، وعلى إثرها أصيبوا بالتسمم.

Advertisements

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تسمم ملوي حالات تسمم بالمنيا تسمم بالمنيا حالات التسمم المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

غدا، "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية تانوف بمركز ديرمواس

خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مستفيد بقطاع الصحة بالمنيا

ختام فعاليات دورة تدريبية ضمن مشروع لتمكين المرأة الريفية بالمنيا

انطلاق بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا بمشاركة 1300 سباح (صور)

هندسة المنيا يفوز بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية بجامعة النيل (صور)

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

حقيقية مفاوضات الأهلي مع آدمز ومصطفى أشرف

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية