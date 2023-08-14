إصابة 9 أشخاص بحالات تسمم بملوي جنوب المنيا
أصيب 9 أشخاص منذ قليل، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة.. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
وبانتقال قوات الأمن لسماع أقوال المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعاما فاسدا، وعلى إثرها أصيبوا بالتسمم.
تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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