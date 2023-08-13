معرض لتسويق منتجات الشباب التراثية بمركز شباب باريس في الوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب باريس، اليوم الأحد، حيث بدأ تسويق المنتجات على مدار يومين، بمشاركة 4 عارضين بمركز شباب باريس بقطاع باريس.

وأوضح بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

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وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

ولفت شوقي، إلى أن المعرض برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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