الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

معرض لتسويق منتجات الشباب التراثية بمركز شباب باريس في الوادي الجديد

معرض لتسويق الحرف
معرض لتسويق الحرف التراثية، ڤيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب باريس، اليوم الأحد، حيث بدأ تسويق المنتجات على مدار يومين، بمشاركة 4 عارضين بمركز شباب باريس بقطاع باريس.

وأوضح بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

Advertisements

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

ولفت شوقي، إلى أن المعرض برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

معرض لتسويق الحرف اليدوية والتراثية محافظة الوادى الجديد مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد مركز شباب باريس الحرف اليدوية والبيئية الحرف اليدوية والتراثية

مواد متعلقة

استمرار فعاليات مشروع إبدأ حلمك بالوادي الجديد

التكتيكات الإرهابية، بحث لعميد إعلام جنوب الوادي السابق في مؤتمر ليبيا لمكافحة الإرهاب

استمرار إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية برباية في الوادي الجديد

وصول جثتي غريقي مفيض بحيرات باريس لمشرحة الخارجة بالوادي الجديد

انتشال جثة شاب غرق داخل بركة مياه زراعية بالوادي الجديد

مراهق ينهي حياته بحبة حفظ غلال في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

اسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

أزمة في تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

منتخب مصر، فيتوريا يتجه لإعفاء محمد صلاح من معسكر سبتمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

تدشين رابطة للصلع في الأردن، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

المزيد
الجريدة الرسمية