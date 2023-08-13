نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة تحويشة في بنك
دشنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات مبادرة تحويشة في بنك التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية داخل قرية بولاق بمركز الخارجة، وذلك في إطار مشروع "تحويشة" لدعم سيدات القرى وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، وياسمين علي المسئول الفني لبرامج الشمول المالي، والأستاذة نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.
وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية؛ لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.
كما تفقدت مجدي المعرض الذي أُقيم على هامش المبادرة والذي ضم عددا من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة ومنها مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ودعم رائدات الأعمال بالمشروعات الخضراء الذكية وغيرها.
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