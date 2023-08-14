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حوادث

اليوم، محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة اجراءات محاكمة متهمين، وذلك لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس.

ومن المقرر حضور المتهمين من محبسهم بجلسة اليوم.
 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة. 

ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 25991 لسنة 2014، عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في عام 2014.

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مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم. 

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