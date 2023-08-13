الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

العثور على جثة سيدة متحللة خلف المقابر بالقاهرة الجديدة

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة متحللة، فيتو

عثر الأهالي منذ قليل علي جثة سيدة مجهولة متحللة خلف المقابر بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم إبلاغ الإسعاف والتي ارسلت سيارة لنقل الجثة لمشرحة زينهم بأمر من النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

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وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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العثور علي جثه الطبيب الشرعي القاهرة الجديدة النيابة العامة مشرحة زينهم منطقة القاهرة الجديدة

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