الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار ومواصفات أول سيارة كهربائية مصرية

سيارات كهربائية،
سيارات كهربائية، فيتو

يستعد السوق المصري لطرح أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها داخل السوق المحلي من أجل منافسة كبريات الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو بيئة نظيفة تحد من استخدام المحركات التي تعمل بالبنزين، حيث تعمد السيارة على محرك مستورد من الصين، بطارية حديثة CTM  المستخدمة في سيارات تسلا.

وتتوفر السيارات الكهربائية المصرية بسعر تنافسي يصل إلى نحو  120 ألف جنيه تقريبًا.

 ويصل سعر الفئة الأعلى نحو 380 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة المصرية الكهربائية بالكامل، على 60% مكونات محلية، ومن المقرر توفيرها في السوق المصري الربع الأول من عام 2024، بعد الانتهاء من الاختبارات المكثفة على السيارات التي تصل مدتها إلى عام. 

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مواصفات السيارات الكهربائية المصرية 

حصلت السيارة على طول 3 أمتار ونصف و600 سم للعرض، و600 سم للارتفاع.

تتمكن السيارة الكهربائية المصرية من قطع مسافة 100 كم في الساعة بالشحنة الواحدة، تصل لسرعة قصوى 60 كم في الساعة.

زودت السيارة ببطارية بسعة أكبر تتمكن من قطع مسافة 200 كم بالشحنة الواحدة، تصل لسرعة قصوى 150 كم في الساعة

مجهزة بأحدث التكنولوجيا مجموعة من الشاشات الداخلية تعمل باللمس، خاصية التعرف على الوجه، الدخول الذكي.

وتستهلك السيارة المصرية ما يقرب من  15 جنيهًا لشحن بطاريتها لقطع مسافة 100 كم.

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