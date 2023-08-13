أسعار تليفونات آيفون فى مصر 2023

يبحث الكثير من المستخدمين عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر عن أسعار تليفونات آيفون iPhone في مصر ولذلك نقدم خلال السطور التالية متوسط أسعار تليفونات آيفون في مصر.

سعر تليفون آيفون 14

يأتي تليفون آيفون 14 بأكثر من إصدار بالنسبة لحجم الذاكرة حيث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت ويبلغ سعرها 31 ألف جنيه أو بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت ويبلغ سعرها 33 ألف جنيه أو بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت ويبلغ سعرها 35 ألف جنيه، وفي كل الإصدارات لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية.

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ويأتي هاتف آيفون 14 بمعالج سداسي النواة من شركة آبل من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics ويعد نفس المعالج القديم الذي يأتي في هواتف الآيفون 13 السابقة كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 16.

هاتف آيفون 14 Pro Max

أما بالنسبة لسعر هاتف آيفون 14 Pro Max فهو يتوفر في مصر بسعر يتراوح من حوالي 45 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه حسب مواصفات الذاكرة.

ويأتي هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max بمعالج آبل من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics من شركة آبل كما يأتي الجهاز بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم مع وزن 240 جرامًا كما يدعم الهاتف شريحة اتصال من نوع Nano Sim وشريحة اتصال من نوع eSim مع دعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

سعر تليفون آيفون 13

أما هاتف آيفون 13 فهو يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت ولا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية، ويأتي الهاتف بسعر 28 ألف جنيه للنسخة 128 جيجا وسعر 32 ألف جنيه للنسخة 256 جيجا.

ويأتي هاتف آبل آيفون iPhone 13 بمعالج A15 Bionic بتكنولوجيا الـ5 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 4 Core بأربع أنوية ويأتي الهاتف بأبعاد 146.7×71.5×7.7 ملم مع وزن 174 جرام مع دعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim وeSIM كما يدعم تقنية الـ NFC ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ2G والجيل الثالث الـ3G والجيل الرابع الـ4G والجيل الخامس الـ5G.

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