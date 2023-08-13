الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال الجدارية الفنية بكورنيش النيل القديم (صور)

جدارية فى أسوان،
جدارية فى أسوان، فيتو

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال التى يقوم بها كل من الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، والتى تتمثل فى تنفيذ جدارية على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان التجريبية بشارع كورنيش النيل القديم، وتهدف وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية حيث قاما بتنفيذها فى أسبوع من خلال رسم وجوه لـ 10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة.

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وخلال تفقده لمكونات الجدارية برفقة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أشاد اللواء أشرف عطية بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وابتكاراتهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راق لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة، تواكبًا مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ختام " أسبوع الصعيد " ديسمبر 2021.

وكلف رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الاستمرارية، ولتحقيق التأمين الكامل لها، مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية، فضلًا عن القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية، ولاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لإلتقاط الصور التذكارية بها، على أن يتوازى مع ذلك إختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها.

أشرف عطية محافظ أسوان جدارية أسوان رسم

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