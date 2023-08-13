محادثات سرية داخل فنادق قطر، تفاصيل جديدة عن الصفقة بين أمريكا وإيران، مسار نقل 6 مليارات دولار، وموعد تسليم السجناء واستلام الأموال

كشفت وسائل إعلام فى الولايات المتحدة، تفاصيل جديدة عن الصفقة الأمريكية الإيرانية، التى تم بموجبها الإفراج عن 5 أمريكيين.

الصفقة الأمريكية الإيرانية للإفراج عن 5 سجناء

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الصفقة الأمريكية الإيرانية المرتقبة، التي سيتم بموجبها الإفراج عن 5 أمريكيين محتجزين داخل طهران مقابل رفع التجميد عن مليارات الدولارات، مفاوضاتها كانت شائكة وحساسة ولا زالت مستمرة.

وأكد مسئول أمريكي مطلع على المفاوضات لـ"سي إن إن"، أن المحادثات استمرت قرابة عامين ونصف لم تجر في اجتماعات وجها لوجه بين ممثلين عن واشنطن وطهران، بل كانت اجتماعات متقطعة في فنادق العاصمة القطرية "الدوحة"، وقد قام المسؤولون القطريون بنقل رسائل مكتوبة ذهابا وإيابا، من فندق إلى فندق بين الوفود، مع الحفاظ على السرية التامة.

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الدوحة، فيتو

ولفتت "سي إن إن"، إلى أن الخطوط العامة لخارطة طريق الاتفاق بين أمريكا وإيران، بدأت تتبلور في الدوحة منذ حوالي 6 أشهر، بعد مناقشات مكثفة لكنها غير مباشرة، ويوم الخميس الماضى، أسفرت تلك الجهود عن أولى بوادر المكافأة، عندما أفرجت إيران عن أربعة أمريكيين كانوا محتجزين في سجن إيفين ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية.

مسار شائك برعاية قطر فى مفاوضات أمريكا وإيران

وقال المصدر المتحدث عن الصفقة الأمريكية الإيرانية، إن المسار كان شائكا، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران، وقد تم رفض المبادرات العلنية من قبل أمريكا للتعامل مباشرة مع إيران بشأن هذه المسألة، وبدلا من ذلك، كان على الولايات المتحدة اتباع طرق غير مباشرة، بالاعتماد على شركاء في الشرق الأوسط وأوروبا بما في ذلك قطر وعمان والمملكة المتحدة وسويسرا، وجميعهم عملوا كمحاورين للجانبين على مدار العامين ونصف الماضيين.

وأضاف المسئول، أنه "بينما تناول المسؤولون الأمريكيون المفاوضات على أساس أنه عدم وجود ضمانات مع الإيرانيين، لم يدرك الجانب الأمريكي أن الخطة كانت قيد التنفيذ إلا قبل يومين من نقل السجناء الأربعة إلى الإقامة الجبرية إضافة لأمريكي خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية ومع ذلك، كان المسؤولون حذرين من مراوغة الإيرانيين.

ولفت المصدر فى سياق حديثه عن معلومات الصفقة الأمريكية الإيرانية، من أن هناك بالتأكيد عناصر في النظام الإيراني لا تريد أن يحدث هذا.

وقال المسؤول الأمريكي: إنه عندما جاء يوم الخميس، كان المسؤولون الأمريكيون على اتصال مباشر بالسفير السويسري في طهران للحصول على آخر المستجدات بشأن التقدم على الأرض إذ يعمل الدبلوماسيون السويسريون كقوة حامية وعيون وآذان على الأرض للولايات المتحدة في إيران".

الصفقة الأمريكية الإيرانية عملية تدريجية

وتم وصف مسار الصفقة الأمريكية الإيرانية حتى الآن بأنه عملية تدريجية، وأكد المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضات غير المباشرة مستمرة وحساسة.

ولفتت شبكة "سي أن أن" إلى أن تبادل الأسرى هو أحد مكونات الصفقة الأمريكية الإيرانية، والجزء الآخر يتضمن رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت في حساب مقيد بدولة كوريا الجنوبية وجعلها متاحة بسهولة أكبر لـ "التجارة غير الخاضعة للعقوبات" للسلع مثل المواد الغذائية والطبية عن طريق نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر.

رحلة نقل 6 مليارات دولار أموال إيرانية

وقالت مصادر الشبكة، إن الأموال جاءت من مبيعات النفط التي تم السماح بها ووضعها في حسابات تم إنشاؤها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال مصدر آخر مطلع على الاتفاق إن عملية تحويل الأموال إلى قطر من المرجح أن تستغرق ما بين 30 و45 يوما، وقال مصدران إن الأموال ستنقل عبر سويسرا قبل أن تصل إلى قطر ولن يكون التنفيذ سهلا.

الصفقة الأمريكية الإيرانية، فيتو

وأشارت المصادر، إلى أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات من أجل تسهيل التحويل، وفي هذا السياق قال المصدر إن المفاوضات غير المباشرة ضمت مسؤولين من جميع أنحاء إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية التي تدخلت مرارا ما جعل العملية أكثر صعوبة في بعض الأحيان، لكنه كان ضروريا للتأكد من أن أي اتفاق سيحافظ على رقابة صارمة على الأموال الإيرانية.

وختمت "سي إن إن" تقريرها، بالكشف عن أسماء ثلاثة أشخاص معروف علنا بأنهم في الصفقة وهم "سياماك نمازي ومراد طهباز وعماد شرقي".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت الجمعة الماضية، أن صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران تقضي بالإفراج عن أموال للجمهورية الإسلامية مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

مصدر إيرانى يكشف دور قطر فى الصفقة مع أمريكا

ونقلت وكالة "إرنا" الجمعة، عن مصدر مطّلع على تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي تم برعاية قطر، إن الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثلاثة سجاء أمريكيين فى إيران، فيتو

وأوضح المصدر الإيرانى لوكالة "إرنا"، أنه من المتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، إلى جانب جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في بنك "TBI" العراقي، مضيفا أن المراحل الأولى من عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية في المصارف الأوروبية قد بدأت فعليا، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل تلك الأموال من الـ"وون" عملة كوريا الجنوبية إلى اليورو.

وأوضح المصدر الإيرانى، أنه "بعد تحويل الأموال الإيرانية إلى "وون" الكوري، ستنقل إلى مصرف في سويسرا، ومنها إلى حساب مصرفي خاص بدولة قطر، بهدف إتاحة تلك الأموال لإيران، وفور الحصول عليها سيتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين تماما".

وذكر أن "عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستتم في الدوحة، فور تأكد طهران من حصولها على سحب أموالها من حساب إيراني في بنك قطري.