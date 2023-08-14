أسهل طريقة لتشغيل الوضع الداكن بحاسبات نظام ويندوز

يبحث العديد من مستخدمي نظام تشغيل ويندوز عن وسائل لتقليل إجهاد العين والتي من بينها تقليل سطوع الشاشة، وتشغيل ما يعرف بالوضع الداكن، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تشغيل الوضع الداكن بنظام ويندوز 11.

تفعيل الوضع الداكن

- فى نظام تشغيل ويندوز فإنه في حالة تم تفعيل الوضع الداكن، فسيكون السمة الافتراضية للنظام، وكذلك للعديد من تطبيقات ويندوز، مما يساعد في تقليل إجهاد العين وذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات والضغط على خيار التخصيص ثم الضغط على خيار الألوان.

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- بعد ذلك ومن قسم اختر الوضع الخاص بك يتم فتح القائمة المنسدلة، حيث سيظهر ثلاثة خيارات، وهي؛ الأول وضع الإضاءة، وهو الوضع المصمم للعمل خلال ساعات النهار، والثاني الوضع الداكن، وهو الوضع الذي يحتوي على ألوان مصممة للعمل في بيئة منخفضة الإضاءة، والثالث: الوضع المخصص، وهو الوضع الذي يوفر خيارات بين وضع الإضاءة والوضع الداكن.

- يتم تحديد خيار الوضع الداكن أو تحديد الوضع المخصص فى حال الرغبة فى تمكين الوضع الداكن فقط لعناصر نظام ويندوز 11 أو للتطبيقات.

- لتغيير الألوان في الوضع الداكن في نظام ويندوز 11، يتم الضغط على خيار لون التمييز في أسفل الشاشة؛ حيث يتيح تمييز ألوان العناصر في نظام ويندوز 11، مثل رموز قائمة البدء وشريط المهام بعد ذلك يتم فتح القائمة المنسدلة، ثم اختيار يدوي أو اختيار لونًا افتراضيًا أو تحديد عرض الألوان للحصول على خيار أوسع للعثور على اللون الداكن المفضل.

- من أجل استخدام السمات الداكن، حيث يوفر نظام ويندوز 11 أيضًا سمات ألوان مخصصة لمن يعانون من ضعف في الرؤية أو حساسية تجاه الضوء، يمكن تطبيق سمة داكنة من شأنها تغيير لون العناصر أكثر من الوضع الداكن الذي تم تفعيله في الخطوات السابقة مثل خلفية نوافذ المتصفح عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم الضغط على خيار إمكانية الوصول وااضغط على خيار قم استخدام القائمة المنسدلة لسمات التباين لتحديد سمة داكنة.

تقليل عناصر اللون

- بعد اختيار السمة المناسبة يمكن الضغط على خيار تحريرالظاهر أسفلها فى حال الرغبة فى تخصيص السمة لتقليل عناصر اللون الأكثر إشراقًا، وبعد الانتهاء من ضبط كافة الخيارات يتم الضغط على خيار تطبيق فى نظام ويندوز.