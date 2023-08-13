الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تحذير من وزارة النقل بعد كسر زجاج عدد كبير من عربات قطار

قطار، فيتو
قطار، فيتو

في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب يوميًا.

 

 وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة  بحيث  أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة  بكافة الخطوط وفي إطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموسًا على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية 


أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم بشأن تعرض قطار  رقم  ٩٤٣/٩٤٢ مطروح/ القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء أمس السبت الموافق  ١٢ أغسطس إلى محطة رمسيس  للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي 

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وأكد بيان وزارة النقل على خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها  حيث  تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئًا إضافيًا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.


وأهابت وزارة النقل في بيانها بالسادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب.

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